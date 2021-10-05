Некоторые жители Буюкан и Рышкановки останутся сегодня без света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что во вторник, 5 октября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Дурлешть, 9999, Хынчештское шоссе, 256, 256/1 – с 09.15 до 17.00.

Сектор Рышкановка:

ул. Албишоара, 68, 68/1, 68/3, 68/2, 68/4, 70, 70/1, 72/5, 999, ул. А. Хыждеу, 66/1, ул. Б. П. Хашдеу, 20, 22, 26, Буна Вестире, 15/2, Моара Рошие, 20, 20 (п.1, 2, 3), 30/1, 30/7, 30/8 – с 09:10 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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