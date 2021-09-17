Некоторые жители Буюкан и Рышкановки останутся без электричества

0

“Premier Energy Distribution” сообщает, что в пятницу, 17 сентября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Трушень 9006, 9007, 9015, Кодрилор 999, шос. Балкань 999 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Буковиней 192, 203, 380, 383, 386, Л. Истрати 10, О. Врабие 6, 13, П. Лещенко 3-5, 21-23, пер. П. Лещенко 16, 19, 44, Г. Пынтя 16, 67, 77, 95, пер. Г. Пынтя 32, Студенческая 7/5, 9, 9/7, 9/8, 9/11, 9/17-9/23, 9/18-9/22, 9999 – с 09:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.