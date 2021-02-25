Некоторые жители Буюкан и пригорода Крузешты останутся в пятницу без воды

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Потребители, проживающие на улице Каля Ешилор, 59-61, включая дробные дома, останутся без воды 26 февраля. Отключения запланированы с 09:00 до 17:00.

А с 09:00 до 16:00 поставщик планирует выполнение работ в населённом пункте Крузешты. Здесь в указанный промежуток времени также будет прекращена подача воды.

После завершения работ оказание услуг по водоснабжению будет возобновлено, пишет ipn.md. Для получения дополнительной информации потребители могут позвонить в центральную диспетчерскую: 022-25-66-66 или 022- 85-77-77.

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