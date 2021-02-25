Некоторые жители Буюкан и пригорода Крузешты останутся в пятницу без воды

Некоторые жители Буюкан и пригорода Крузешты останутся в пятницу без воды

Потребители, проживающие на улице Каля Ешилор, 59-61, включая дробные дома, останутся без воды 26 февраля. Отключения запланированы с 09:00 до 17:00.

А с 09:00 до 16:00 поставщик планирует выполнение работ в населённом пункте Крузешты. Здесь в указанный промежуток времени также будет прекращена подача воды.

После завершения работ оказание услуг по водоснабжению будет возобновлено, пишет ipn.md. Для получения дополнительной информации потребители могут позвонить в центральную диспетчерскую: 022-25-66-66 или 022- 85-77-77.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md