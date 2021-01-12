Некоторые жители Буюкан и Чекан останутся без электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Буюканы:

Ион Некулче, 12, 12/1 – с 09:00 до 17:00.

Александру Плэмэдялэ, 2, 3, 5/1, 7, 8, Алексей Матеевич, 76, 84, 84A, 86, 111, 113, 113B, 119, Константин Стере, 9999, Григоре Александреску, 999, Сфатул Цэрий, 1, 3, 4, 4A, 8 – частично с 09:30 до 17:00.

Чеканы:

Николае Милеску-Спэтару, 2/1J, Джинта Латинэ, 17, 18, 19, 20, 20/1, 21, 23, 30/1, 31/3, 31/3, 32A, 32/3, 32/4, 32/5, 32/6, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 36, 36/2, 36/3, 36/5, 36/7, 36/8, 36/9, 38, 38/3, 38/4, 38/5, 38/6, 40, 40/1, 40/2, 40/3, 40/5, 40/6, 40/8, 42, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7, 44, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 49, 99 – с 08:30 до 17:30.

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