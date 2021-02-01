Некоторые жители Буюкан и Центра сегодня останутся без электричества

О запланированных отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, временно обесточенными окажутся жители домов, расположенных по указанным ниже адресам.

Буюканы:

27 марта, 2, Барьера Скулень, 1/1, 2/1, 2/2, переулок Барьера Скулень, 1, 1A, 3, 9001, 2-10, Каля Ешилор, 29, 29/2, 33, 33/2, 33/3, 35, 35/3, 37, 37/2, 39, 39/1, 41, 41/1, 41A,B,V, 43, 43/1, 43/2, 43/3, 45, 47, 47/2, 999, Друмул Кручий, 22-94, 33-87, Цэрэний, 62-80, 63-73 – с 09:00 до 17:00.

Центр:

А. Плэмэдялэ, 2, 8, 3, 5/1, 7, А. Матеевич, 66-86, 109-119, 999, 9999, Г. Александреску, 999, 9999, М. Чиботарь, 1-5, 2-4, М. Когэлничану, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4, 83, 93V, Н. Йорга, 12, С. Лазо, 1/1, Сфатул Цэрий, 1-3, 2-8 – с 10:00 до 17:00.

Г. Асаки, 65, 67A, В. Короленко 1/1, 2/2 , 2/18 – с 08:45 до 17:00 (на 4 часа).