Некоторые жители Буюкан и Центра останутся сегодня без света

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Поставщик сообщает, что 6 июля будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Гиочеилор, 1 – с 09:15 до 17:00;

ул. Коробан Василе, 34, 39-45, 42, И. Калимаки, 1-15, 2-28, О. Гибу, 3, Сучава, 155-167, 156-166, 999, 9001, Сучевица, 20-22, 21, Алба-Юлия, 23, Н. Костин, 53, Парис, 23 – с 09:25 до 19:00;

ул. 27 Марта, 3, 3A, 3V, 4, 6, 8, 8/1, Барьера Скулень, 5, Каля Ешилор, 17-33, 69, Друмул Кручий, 30-34, 31, 51-53, 9001, Трей Край, 8, Трушень 1-3, 8-10, Цэрыний, 7-61, 8-60 – с 09:15 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Друмул Виилор, 6A, 41, пер. Друмул Виилор, 1, 3, 4, 5, Фрумоаса, 20/1, 20/3, Лэпушней, 5-21, 8-18, Н. Морошану, 2-10, 3-17, Онешть, 1-27, 4-30, В. Купча, 1-65, 2-48 – с 09:00 до 13:00;

ул. Лакулуй, 2, 12, 20-30, 5-29, В. Дическу, 13-19, 48-64, В. Александри, 1, 13, 17, 27-51, 6-8 – с 13:00 до 16:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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