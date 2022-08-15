Некоторые жители Буюкан и Центра останутся сегодня без света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в понедельник, 15 августа, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы следующих домов:

Сектор Буюканы:

ул. Коробан Василе, 34, 39-45, 42, И. Каллимаки, 1-15, 2-28, О. Гибу, 3, Сучава, 155-167, 156-166, 999, 9001, Сучевица, 20-22, 21, Алба-Юлия, 23, Н. Костин, 53, Парис, 23 – с 09:25 до 19:00;

бул. Штефана чел Маре, 152, 162, Митрополит Дософтей, 124 – с 09:20 до 17:20.

Сектор Центр:

ул. Г. Менюк, 3, Г. Асаки, 4, Хынчештское шоссе, 2, 2/1, 2/2, 4, 22A, 62/2, 64, пер. Валя Дическу, 12 – с 09:00 до 13:00;

Хынчештское шоссе, 32, 34/1, 34/2, Г. Гросу, 17, 17A, Т. Георге, 8, В. Дическу, 67 – с 13:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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