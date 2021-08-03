Некоторые жители Буюкан и Центра останутся сегодня без электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам.

Буюканы:

31 августа, 123, 127, Букурешть, 74, 76, М. Чиботарь, 16, 18, М. Бэнулеску-Бодони, 27, Н. Йорга, 21, 23, 24, 26 – с 09:20 до 17:00. Г. Топырчану, 1-25, 2-20, И, Некулче, 7-55, 14-28, Ш. Няга, 70, переулок Ш. Няга, 11 – с 09:00 до 12:00.

Центр:

В. Погор, 2, Хынчештское шоссе, 256, 256/1, 9999 – с 09:45 до 18:00. Лакулуй, 2-30, 5-29, В. Дическу, 13-19, 48-64, В. Александри, 1, 13, 17, 6-8, 27-53 – с 08:45 до 16:00. Хынчештское шоссе, 58, 58A – с 09:00 до 13:00. Спрынченоайя, 6 – с 13.00 до 17.00.

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