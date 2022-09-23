Некоторые жители Буюкан и Центра останутся сегодня без электричества

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Поставщик сообщает, что 23 сентября будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия, 122/1, И. Л. Караджале, 19-21, 21/1, 20-24, 999, Салкуца, 7-31, 10-12, 18-28, Сучава, 112, В. Строеску, 12/1, 16A, Вишинилор, 18-36, 21-39 – с 09:20 до 19:00.

Сектор Центр:

ул. А. Матеевича, 103 – с 09:00 до 15:00;

ул. А. Бернардацци, 4-40, 5-41 – с 09:20 до 17:20.

ул. Малина Микэ, 1-5, 30-50, пер. Малина Микэ, 1/9, 9, В. Гуцу, 15 – с 09:20 до 17:20.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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