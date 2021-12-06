Некоторые жители Буюкан и Центра останутся сегодня без электричества

Некоторые жители Буюкан и Центра останутся сегодня без электричества

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги. 

В частности, в связи с проведением плановых работ временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам.

Буюканы:

Алба-Юлия, 75, Александру Маринеску, 28, Василе Лупу, 117 – с 09.00 до 17.00. 

Центр:

31 августа, 101/1, Г. Асаки, 27, 31, 31A, B, 33, 33/1, 35, 37/1, 37/2, 43, 47, 49A, 53, 53/1, 53/2, М. Ломоносов, 8, 38, 38/1, 38/2, 40, 40/1, 40/2, В. Короленко, 3/2 – с 08:45 до 16:00. 

Компания приносит извинения потребителям за причинённые неудобства.

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