Некоторые жители Буюкан и Центра останутся без света в пятницу

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что 2 апреля будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся дома, расположенные по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Каля Ешилор 1, 1A, B,V; 2, 2/1, 2/2, 3, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/6, 5/47, 5A, 7/2, 7/3, 7/5, 7/7, 7, 9/2, 11, 11/5, 13, 999, И. Крянгэ 2, 2/1, 4, 4A, 4/2, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6A, B, V; 9, 10/6J, 10/5 – с 09:10 до 17:00;

ул. В. Коробан 34, 39A, 41, 42, 43, 45, И. Калимаки 1-15, 2-28, Сучевица 20, 21, 22, 9001, О. Гибу 3, Сучава 155-167, 999, 9001, 156-166 – с 09:15 до 17:00;

бул. Алба-Юлия 4, 8/1, 8 – с 09:00 до 12:00.

Сектор Центр:

ул. Аллея Гэрий 1/1, 1, 3, 3/2, 36, 37, 9999, Тирасполь 2, 2/1, 2/1J, 4, 4/1, 6, 11, бул. Ю. Гагарин 1, 3, 3/1, 3A, C, 5, 5/2, 7, 7A, Мунчешть 1A, Пьяца Гэрий 1, 1A, 1/2, 3 – с 08:45 до 16:00;

Хынчештское шоссе 202E, 202C – с 09:15 до 18:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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