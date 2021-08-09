Некоторые жители Буюкан и Центра останутся без электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Буюканы:

Каля Ешилор, 26, 57/2, 59, 59/1, 59/2, 59/3, 59/5, 59/6, 61, 61/1, 61/2, 61/4, 61/5, 61/6, 61/12, 61/2E, 61A – с 09:25 до 17:00.

Центр:

Г. Кашу, 1, 19-33, 2, 2/1, 2/2, 2/8, 4, 4/1, 14-24, Н. Тестимицану, 6, 9/1, 14/1, 16 – с 08:45 до 16:00.

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