Некоторые жители Буюкан и Ботаники останутся сегодня без света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что 5 апреля будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Индепенденцей, 7, 7/2, 999, ул. Траян, 11, 11/2, 11/3, 13/1, 13/2, 15, 15A – с 09:00 до 13:00;

ул. Гренобле, 132A, 169-199, 9999, Индепенденцей, 14, Траян, 12/2, 12/3, 14/4, 16/2, 20, 20A, 22, 24, 999, 9999 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Н. Костин, 59, 59/2, 61, 61/1, 61/2, 61/3, 61A, 63/1 – с 09:10 до 13:00;

бул. Алба-Юлия, 196/1, 196/2, 196/3, 196, 198, 200, 200/1, 200/3, 200/4, 200/5, Л. Деляну, 1, 1/1, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/3A, 3/5, 3/7, 5, 5/5, 5/6, 11, 34/1 – с 14:00 до 16:50;

ул. Гидигич, 3/4-16, 3/5-13 – с 09:05 до 16:50;

ул. Дурлешть, 9999 – с 10:00 до 16:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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