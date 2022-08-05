Некоторые жители Буюкан, Центра и пригорода Кодру сегодня останутся без света

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Поставщик сообщает, что 5 августа будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. А. Пушкина, 1-13, 2-18, 999, A. Матеевича, 52, 60, 65-77, 999, 9999, A. Щусева, 64, 64B, 65, 67, Букурешть, 67-73, Колина Пушкин, 17, М. Когэлничану, 39, 58-68, 65, 999, 9999, M. Б. Бодони, 4-6, 5-7, Университэций, 34 – с 09:20 до 16:20;

шоссе Балкань, 999, Трушень, 9013, 9014 – с 09:15 до 16:50;

ул. Коробан Василе, 34, 39-45, 42, И. Калимаки, 1-15, 2-28, О. Гибу, 3, Сучава, 155-167, 156-166, 999, 9001, Сучевица, 20-22, 21, Алба-Юлия, 23, Н. Костин, 53, Парис, 23 – с 09:25 до 19:00.

Сектор Центр:

ул. Балтажь, 1-39, 2-30, Буджакулуй, 1-19, 2-10, Фокшань, 42, Хайдучилор, 6, 13, 19, 27A, шоссе Хынчешть, 71-73, 86, 94-98, 9999, Сихаструлуй, 5-7, 999, Вл. Аурел, 1 – с 13:30 до 17:00.

В Кодру с 13:30 до 17:00 света не будет по улицам Хайдучилор, шоссе Хынчешть, Сихаструлуй.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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