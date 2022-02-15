Некоторые жители Бубуечь на целый день останутся без воды

Некоторые жители Бубуечь на целый день останутся без воды

О запланированных отключениях на среду сообщает поставщик услуги.

С 09:00 до 21:00 воды не будет у жителей коммуны Бубуечь, проживающих по улицам Фрунзе, С. Лазо, Ливезилор, Миорица, Ю. Гагарин, И. Крянгэ, Шт. чел Маре, Т. Бубуёг. 27 Августа 1989.

По завершении работ водоснабжение возобновится. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md