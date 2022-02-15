Некоторые жители Бубуечь на целый день останутся без воды

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О запланированных отключениях на среду сообщает поставщик услуги.

С 09:00 до 21:00 воды не будет у жителей коммуны Бубуечь, проживающих по улицам Фрунзе, С. Лазо, Ливезилор, Миорица, Ю. Гагарин, И. Крянгэ, Шт. чел Маре, Т. Бубуёг. 27 Августа 1989.

По завершении работ водоснабжение возобновится. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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