Некоторые жители Ботаники временно останутся без воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ в ночь с понедельника, 10 августа (22:00), на вторник, 11 августа (17:00), воды не будет по следующим адресам:

ул. Куза-Водэ, 17-21, включая дробные дома;

ул. Индепенденцей, 13-15, 40-54, включая дробные дома;

бул. Дачия, 42-44, включая дробные дома.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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