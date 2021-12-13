Некоторые жители Ботаники временно останутся без электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам:

Аэропорт, 5 – с 09:00 до 13:00; Аэропорт, 6 – с 13.00 до 17.00; Бусуёчешть, 7-23, 16-18, Четатя Килия, 45-99, 62-120, Данубиус, 30, 32, 41A, Плаюлуй, 132/1, Сармизеджетуса, 25, 25/1, 25/2, 31, 33, 33/2, 33/3, 35, 35/1, 35/2 – с 08:45 до 16:45.

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