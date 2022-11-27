Некоторые жители Ботаники временно остались без отопления из-за аварии

Некоторые жители Ботаники временно остались без отопления из-за аварии

Об отключении сообщает поставщик. 

Так, до 16.00 понедельника отопления не будет в домах по адресу Дечебал, 89.

В то же время до 17.00 завтрашнего дня без отопления остались потребители, проживающие по адресам: В. Дическу, 45 и А. Космеску, 5. А на Ю. Гагарина, 6 и 8 услугу обещают возобновить только в 17.00 вторника.

Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 1300 или 022 447 447.

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