Некоторые жители Ботаники останутся в пятницу без воды

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О плановых отключениях предупреждает поставщик услуги.

Так, в пятницу, 15 января, с 09.00 до 17.00 без воды останутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

ул. Зелинского, 20-30, в том числе с дробями.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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