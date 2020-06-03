Некоторые жители Ботаники останутся в четверг без воды

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Жители некоторых улиц столицы останутся 4 июня без воды. Отключения запланированы в связи с проведением ремонтных работ.

По данным поставщика, с 09:00 до 15:00 подача воды будет прекращена на улицах Аэропорт 1-6, 12-13, 34-40, а также на бульваре Дачия 70, в том числе в дробных домах. После завершения работ услуга будет возобновлена.

Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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