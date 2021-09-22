Некоторые жители Ботаники останутся в четверг без горячей воды

0

О плановом отключении сообщает поставщик услуги.

В частности, с 08.00 до 18.00 23 сентября останутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам:

Буребиста, 42, 36, 36/1, 66/5;

Сармизеджетуса,37/5, 87;

Диминеций, 3;

Минск, 1, 2;

Мунчештское шоссе, 162, 170, 172, 174, 176, 238, 240, 242, 326, 328;

Пандурилор, 4, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23;

Четатя Албэ, 83, 85a, 85b, 97, 141, 141/2, 143, 158, 170;

Данте, 3;

Кэушень, 1, 2a.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.