Некоторые жители Ботаники останутся в четверг без горячей воды

Некоторые жители Ботаники останутся в четверг без горячей воды

О плановом отключении сообщает поставщик услуги.  

В частности, с 08.00 до 18.00 23 сентября останутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам:

  • Буребиста, 42, 36, 36/1, 66/5; 
  • Сармизеджетуса,37/5, 87;
  • Диминеций, 3;
  • Минск, 1, 2; 
  • Мунчештское шоссе, 162, 170, 172, 174, 176, 238, 240, 242, 326, 328; 
  • Пандурилор, 4, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23; 
  • Четатя Албэ, 83, 85a, 85b, 97, 141, 141/2, 143, 158, 170; 
  • Данте, 3; 
  • Кэушень, 1, 2a.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md