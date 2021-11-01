Некоторые жители Ботаники останутся без электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик.

В частности, в связи с проведением плановых работ обесточенными с 08.45 до 16.00 останутся потребители, проживающие по следующим адресам:

Четатя Албэ, 3, 5, Клопотницей, 5, 7, Дечебал, 5, 7, 17, 17J,Z, 21, 21B, 23, Елена Алистар, 1-9, 2-12, Фрумушика, 2-10, 5-9, Люба Димитриу, 2-12, 5-35, Мунчешть, 45A, 55, 84-94, Сфынта Треиме, 1-5, 2-4.

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