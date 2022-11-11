Некоторые жители Ботаники остались до завтрашнего дня без горячей воды

Об отключении сообщает поставщик услуги.
Так, до 14.00 12 ноября горячей воды не будет в домах по адресам:
- бул. Дачия, 4, 6;
- ул. Христо Ботева, 5/3, 7/3.
Кроме того, до 15.00 сегодняшнего дня без горячей воды остались потребители, проживающие по адресам:
- ул. М. Костин, 21, 23, 25;
- ул. Н. Димо, 23.
В то же время до 17.00 горячей воды не будет по адресам: ул. Гренобле, 130/1, ул. Колумна, 103. До 16.00 – в домах по адресам: ул. И. Некулче, 1, бул. Ю. Гагарина, 6, 8.
Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 1300 или 022 447 447.
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