Некоторые жители Ботаники остались до завтрашнего дня без горячей воды

Некоторые жители Ботаники остались до завтрашнего дня без горячей воды

Об отключении сообщает поставщик услуги. 

Так, до 14.00 12 ноября горячей воды не будет в домах по адресам:

  • бул. Дачия, 4, 6;
  • ул. Христо Ботева, 5/3, 7/3.

Кроме того, до 15.00 сегодняшнего дня без горячей воды остались потребители, проживающие по адресам:

  • ул. М. Костин, 21, 23, 25;
  • ул. Н. Димо, 23. 

В то же время до 17.00 горячей воды не будет по адресам: ул. Гренобле, 130/1, ул. Колумна, 103До 16.00 – в домах по адресам: ул. И. Некулче, 1, бул. Ю. Гагарина, 6, 8.

Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 1300 или 022 447 447.

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