Некоторые жители Ботаники на сутки останутся без воды в кране

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Потребители, проживающие в домах по улице Индепенденцей, 7, 7/2, 9/2 останутся без воды в кране на сутки – с 09.00 6 октября до 09.00 7 октября. В этот же промежуток времени воды не будет на улице Траян, 1, 1/2, 3, 3/1, 5, 7/1, 7/2, 9, 9/2, 9/4, 9/5, 11, 11/2, 13/1, 13/2, 13/4, 15.

Отключения связаны с проведением работ по восстановлению водопроводных сетей. Жильцов домов, расположенных по указанным выше адресам, призывают запастись водой.

Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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