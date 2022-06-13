Некоторые жители Ботаники на несколько дней остались без газа по причине проведения ремонтных работ (СПИСОК)

Некоторые жители Ботаники на несколько дней остались без газа по причине проведения ремонтных работ (СПИСОК)

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ некоторые жители Ботаники остались с 09.00 13 июня до 17.00 17 июня без газа. 

Ниже представлен список домов:

1 Дачия 49/10
2  Дачия 49/14
3  Дачия 47/7
4  Дачия 45
5  Дачия 54/1
6 Бутукулуй 53b
7 Валя Кручий 1/1
8 Валя Кручий 1/3
9 Дачия 50/7
10 Нуферилор полностью
11 Е. Попушой полностью
12 В. Ионийца полностью
13 П. Осмотеску полностью
14 Н. Стэнеску полностью
15 Валя Кручий 7
16 Валя Кручий 8/3
17 Индепенденцей 32/2
18 Гика Водэ 3
19 Валя Кручий 9
20 Валя Кручий 9/1
21 Валя Кручий 9/2
22 Валя Кручий 19
23 Валя Кручий 16/1
24 Валя Кручий 16/8
25 Валя Кручий 16/7
26 Валя Кручий 16/9
27 Валя Кручий 16/5
28 Валя Кручий 16/4
29 Валя Кручий 16/3
30 Валя Кручий 16/2
31 Валя Кручий 16/1
32 Валя Кручий 16
33 Валя Кручий 14
34 Валя Кручий 13
35 Валя Кручий 11
36 Валя Кручий 22/2
37 Валя Кручий 23
38 Валя Кручий 22
39 Валя Кручий 22/1
40 Валя Кручий 24
41 Валя Кручий 26
42 Гренобле 259/4
43 Гренобле 259/9
44 Гренобле 259/5
45 Гренобле 259/6
46 Гренобле 259/7
47 Гренобле 259/9
48 Гренобле 259/10
49 Гренобле 257
50 Гренобле 255
51 Гренобле 259/13
52 Гренобле 259/15
53 Гренобле 259/14
54 Гренобле 259/13
55 Гренобле 259/12
56 Гренобле 259/11
57 Гренобле 259
58 Гренобле 255/1
59 Гренобле 255/2
60 Гренобле 255/3
61 Гренобле 325
62 Негру Водэ полностью
63 Друмул Бэчоюлуй полностью
64 Гренобле 259/3
65 Гренобле 259/2
66 Куза-Водэ 45
67 Куза-Водэ 45/16
68 Куза-Водэ 45/17
69 Куза-Водэ 45/14
70 Куза-Водэ 45/12
71 Куза-Водэ 45/11
72 Куза-Водэ 45/13
73 Куза-Водэ 45/15
74 Куза-Водэ 45/10
75 Куза-Водэ 45/9
76 Куза-Водэ 45/8
77 Куза-Водэ 45/7
78 Куза-Водэ 45/6
79 Куза-Водэ 45/1
80 Куза-Водэ 14
81 Куза-Водэ 44
82 Куза-Водэ 39/4
83 Куза-Водэ 36A
84 Куза-Водэ 29/4
85 Куза-Водэ 31/1
86 Куза-Водэ 29/1
87 Нуферилор 2b
88 Гренобле 285
89 Гренобле 309
90 Гренобле 289
91 Гренобле 295
92 Гренобле 307
93 Гренобле 311/3

 

Компания «Кишинэу-газ» приносит извинения за доставленные неудобства.

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