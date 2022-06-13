Некоторые жители Ботаники на несколько дней остались без газа по причине проведения ремонтных работ (СПИСОК)

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В связи с необходимостью проведения ремонтных работ некоторые жители Ботаники остались с 09.00 13 июня до 17.00 17 июня без газа.

Ниже представлен список домов:

1 Дачия 49/10 2 Дачия 49/14 3 Дачия 47/7 4 Дачия 45 5 Дачия 54/1 6 Бутукулуй 53b 7 Валя Кручий 1/1 8 Валя Кручий 1/3 9 Дачия 50/7 10 Нуферилор полностью 11 Е. Попушой полностью 12 В. Ионийца полностью 13 П. Осмотеску полностью 14 Н. Стэнеску полностью 15 Валя Кручий 7 16 Валя Кручий 8/3 17 Индепенденцей 32/2 18 Гика Водэ 3 19 Валя Кручий 9 20 Валя Кручий 9/1 21 Валя Кручий 9/2 22 Валя Кручий 19 23 Валя Кручий 16/1 24 Валя Кручий 16/8 25 Валя Кручий 16/7 26 Валя Кручий 16/9 27 Валя Кручий 16/5 28 Валя Кручий 16/4 29 Валя Кручий 16/3 30 Валя Кручий 16/2 31 Валя Кручий 16/1 32 Валя Кручий 16 33 Валя Кручий 14 34 Валя Кручий 13 35 Валя Кручий 11 36 Валя Кручий 22/2 37 Валя Кручий 23 38 Валя Кручий 22 39 Валя Кручий 22/1 40 Валя Кручий 24 41 Валя Кручий 26 42 Гренобле 259/4 43 Гренобле 259/9 44 Гренобле 259/5 45 Гренобле 259/6 46 Гренобле 259/7 47 Гренобле 259/9 48 Гренобле 259/10 49 Гренобле 257 50 Гренобле 255 51 Гренобле 259/13 52 Гренобле 259/15 53 Гренобле 259/14 54 Гренобле 259/13 55 Гренобле 259/12 56 Гренобле 259/11 57 Гренобле 259 58 Гренобле 255/1 59 Гренобле 255/2 60 Гренобле 255/3 61 Гренобле 325 62 Негру Водэ полностью 63 Друмул Бэчоюлуй полностью 64 Гренобле 259/3 65 Гренобле 259/2 66 Куза-Водэ 45 67 Куза-Водэ 45/16 68 Куза-Водэ 45/17 69 Куза-Водэ 45/14 70 Куза-Водэ 45/12 71 Куза-Водэ 45/11 72 Куза-Водэ 45/13 73 Куза-Водэ 45/15 74 Куза-Водэ 45/10 75 Куза-Водэ 45/9 76 Куза-Водэ 45/8 77 Куза-Водэ 45/7 78 Куза-Водэ 45/6 79 Куза-Водэ 45/1 80 Куза-Водэ 14 81 Куза-Водэ 44 82 Куза-Водэ 39/4 83 Куза-Водэ 36A 84 Куза-Водэ 29/4 85 Куза-Водэ 31/1 86 Куза-Водэ 29/1 87 Нуферилор 2b 88 Гренобле 285 89 Гренобле 309 90 Гренобле 289 91 Гренобле 295 92 Гренобле 307 93 Гренобле 311/3

Компания «Кишинэу-газ» приносит извинения за доставленные неудобства.

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