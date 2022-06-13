Некоторые жители Ботаники на несколько дней остались без газа по причине проведения ремонтных работ (СПИСОК)

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ некоторые жители Ботаники остались с 09.00 13 июня до 17.00 17 июня без газа.
Ниже представлен список домов:
|1
|Дачия
|49/10
|2
|Дачия
|49/14
|3
|Дачия
|47/7
|4
|Дачия
|45
|5
|Дачия
|54/1
|6
|Бутукулуй
|53b
|7
|Валя Кручий
|1/1
|8
|Валя Кручий
|1/3
|9
|Дачия
|50/7
|10
|Нуферилор
|полностью
|11
|Е. Попушой
|полностью
|12
|В. Ионийца
|полностью
|13
|П. Осмотеску
|полностью
|14
|Н. Стэнеску
|полностью
|15
|Валя Кручий
|7
|16
|Валя Кручий
|8/3
|17
|Индепенденцей
|32/2
|18
|Гика Водэ
|3
|19
|Валя Кручий
|9
|20
|Валя Кручий
|9/1
|21
|Валя Кручий
|9/2
|22
|Валя Кручий
|19
|23
|Валя Кручий
|16/1
|24
|Валя Кручий
|16/8
|25
|Валя Кручий
|16/7
|26
|Валя Кручий
|16/9
|27
|Валя Кручий
|16/5
|28
|Валя Кручий
|16/4
|29
|Валя Кручий
|16/3
|30
|Валя Кручий
|16/2
|31
|Валя Кручий
|16/1
|32
|Валя Кручий
|16
|33
|Валя Кручий
|14
|34
|Валя Кручий
|13
|35
|Валя Кручий
|11
|36
|Валя Кручий
|22/2
|37
|Валя Кручий
|23
|38
|Валя Кручий
|22
|39
|Валя Кручий
|22/1
|40
|Валя Кручий
|24
|41
|Валя Кручий
|26
|42
|Гренобле
|259/4
|43
|Гренобле
|259/9
|44
|Гренобле
|259/5
|45
|Гренобле
|259/6
|46
|Гренобле
|259/7
|47
|Гренобле
|259/9
|48
|Гренобле
|259/10
|49
|Гренобле
|257
|50
|Гренобле
|255
|51
|Гренобле
|259/13
|52
|Гренобле
|259/15
|53
|Гренобле
|259/14
|54
|Гренобле
|259/13
|55
|Гренобле
|259/12
|56
|Гренобле
|259/11
|57
|Гренобле
|259
|58
|Гренобле
|255/1
|59
|Гренобле
|255/2
|60
|Гренобле
|255/3
|61
|Гренобле
|325
|62
|Негру Водэ
|полностью
|63
|Друмул Бэчоюлуй
|полностью
|64
|Гренобле
|259/3
|65
|Гренобле
|259/2
|66
|Куза-Водэ
|45
|67
|Куза-Водэ
|45/16
|68
|Куза-Водэ
|45/17
|69
|Куза-Водэ
|45/14
|70
|Куза-Водэ
|45/12
|71
|Куза-Водэ
|45/11
|72
|Куза-Водэ
|45/13
|73
|Куза-Водэ
|45/15
|74
|Куза-Водэ
|45/10
|75
|Куза-Водэ
|45/9
|76
|Куза-Водэ
|45/8
|77
|Куза-Водэ
|45/7
|78
|Куза-Водэ
|45/6
|79
|Куза-Водэ
|45/1
|80
|Куза-Водэ
|14
|81
|Куза-Водэ
|44
|82
|Куза-Водэ
|39/4
|83
|Куза-Водэ
|36A
|84
|Куза-Водэ
|29/4
|85
|Куза-Водэ
|31/1
|86
|Куза-Водэ
|29/1
|87
|Нуферилор
|2b
|88
|Гренобле
|285
|89
|Гренобле
|309
|90
|Гренобле
|289
|91
|Гренобле
|295
|92
|Гренобле
|307
|93
|Гренобле
|311/3
Компания «Кишинэу-газ» приносит извинения за доставленные неудобства.
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