Некоторые жители Ботаники на целый день останутся без воды в кране

Некоторые жители Ботаники на целый день останутся без воды в кране

О плановых отключениях на среду сообщает поставщик услуги.

Так, 18 августа с 09:00 до 24:00 воды не будет в домах по адресам:

ул. Сармизеджетуса 35, 37/4, 75, 77a, ул. Бусуёчешть 9-25, 16-18, в том числе в домах с дробями, ул. Четатя Килия 82-88, в том числе в домах с дробями. 

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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