Некоторые жители Ботаники и Рышкановки временно останутся без электричества

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О плановых отключениях на 19 января сообщает поставщик услуги.

В частности, временно обесточенными в четверг окажутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам.

Ботаника:

Дачия, 49/2 – частично с 09:00 до 13:00.

Траян, 12/2 – частично с 13:00 до 17:00.

Рышкановка:

Домницей, 1-11, 4-18, Гура Вэий, 1,7,9,10,14, Харя Василе, 2-22, Ипотешть, 1-19, 2-18, Мирчешть, 11 – частично с 09:00 до 17:00.

Албишоара, 76/5 – частично с 10:00 до 15:00.

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