Некоторые жители Ботаники и Рышкановки останутся в четверг без воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, 29 октября с 09.00 до 16.30 отключения запланированы по улице Гренобле, 128-130, в том числе в домах с дробью. А с 09.00 до 21.00 без воды останутся и жители домов по Московскому проспекту, 18-22, в том числе с дробью.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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