Некоторые жители Ботаники и Рышкановки останутся сегодня без света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в среду, 29 сентября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. А. Негру Водэ 107-117, 164-210, 9999, Буребиста 113, 114, 172, 186A, Друмул Бэчоюлуй 180-196, 999, 171, 269-331, Гренобле 136, 176-198, 358, 279-311, 325 – с 09:10 до 17:10;

ул. Валя Трандафирилор 4, 6/1, 6/2 – с 08:45 до 16:00.

Сектор Рышкановка:

Московский проспект 3/1 – частично с 09:00 до 13:00;

Московский проспект 3/1 – частично с 13:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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