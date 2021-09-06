Некоторые жители Ботаники и Рышкановки останутся без электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам.

Ботаника:

Дечебал, 70, 70/2, 70/3, 72, Роз, 1, 1/1 – с 08:45 до 16:00.

Рышкановка:

Албишоара, 74/2, 76/5, 76/6, 78/3, 78/4, 80/2, 80/3, Крамей, 3/1, 7, переулок 1 Крамей, 3, 3A, 7-11, переулок 2 Крамей, 7, 9, переулок 3 Крамей, 3, 7, Иван Заикин, 24-46, 51, 54-60, 9001, Моара Рошие, 23-49, 26-30, Мовила луй Бурчел, 39/1, 49 – с 09:00 до 17:00.

А. Крихан, 1-9, 4-10, Дымбулуй, 27-43, 28-54, Г. Менюк, 30/2, Лакулуй, 1-27, 6-22, 32A, 32, переулок Паркулуй, 4, Валя Дическу, 4-42, 5-25 – с 09:10 до 17:10.

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