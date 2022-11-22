Некоторые жители Ботаники и Рышкановки останутся без электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик.

Так, в связи с проведением работ временно обесточенными сегодня, 22 ноября, окажутся жители домов, расположенных по указанным ниже адресам.

Ботаника:

Дачия, 10/1, 10A, 10, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1, 16/1, Христо Ботева, 5, 9/2, 19/6, 19/7 – частично с 09:00 до 13:00;

Куза-Водэ, 999, 9999, Дачия, 26, 32, 32/1, 34/1, 36, 36A, 36/2 – частично с 13:00 до 17:00.

Рышкановка:

П. Рареш, 77/2, 62 – частично с 09:10 до 16:20.

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