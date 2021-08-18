Некоторые жители Ботаники и Чекан останутся без воды в четверг

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О плановых отключениях сообщает поставщик.

Так, 19 августа с 09:00 до 21:00 воды не будет в домах по адресам:

ул. Пандурилор 42-62, 31-45, включительно дроби, Плаюлуй 50-68, 29-67, включительно дроби, Ханул Морий 72-50, 47-49, Кэушень 10-32, 13-31, Кристя, Чорешть, Чугуряну, Ерхан.

С 09:00 до 23:00 отключения запланированы по адресам:

ул. П. Заднипру 7-9, включительно дроби, М. чел Бэтрын 9-15, включительно дроби.

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