Некоторые жители Ботаники и Центра временно останутся без электричества

Некоторые жители Ботаники и Центра временно останутся без электричества

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги. 

Так, временно обесточенными сегодня окажутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам.

Ботаника:

Дачия, 10/1, 10A, 10, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1, 16/1, Христо Ботева, 5, 9/2, 19/6, 19/7 – частично с 09:00 до 13:00.

Куза-Водэ, 999, 9999, Дачия, 26, 32, 32/1, 34/1, 36, 36A, 36/2 – частично с 13:00 до 17:00.

Центр:

Г. Асаки, 52 – частично с 09:00 до 17:00.

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