Потребители, живущие на улицах Куза-Водэ, 39/3, 45, в том числе с дробью, и Валя Кручий, 22, 24, в том числе с дробью, останутся в понедельник, 23 января, без воды. Отключения запланированы с 09.00 до 16.00 по причине проведения АО „Apă-Canal Chișinău” плановых работ.

Кроме того, в понедельник с 09.00 до 20.00 поставщик будет выполнять работы и на ул. Колумна, между улицами Армянской и Тигина. В результате водоснабжение будет прекращено на улицах Армянская, 84, 94; Колумна, 54-60/1, 57-65; Тигина, 65 и Болгарская, 47, 99-105, 84.

Поставщик призывает потребителей запастись на это время минимальным объёмом воды для питья и бытовых нужд. После завершения работ водоснабжение возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.