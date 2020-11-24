Некоторые жители Ботаники и Центра останутся сегодня без света

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дечебал 20, 22, 22/1, 22/3, 24, 34, Трандафирилор 2, 2/2, 4, 6, 6/2, 9999, Валя Трандафирилор 999 – с 08:45 до 16:45. ул. Гренобля 161/5, 159/7 – с 09:00 до 13:00. бул. Дачия 22/3 подъезд 4-6, 22/2, 16/2 – с 09:30 до 17:30.

Сектор Центр:

ул. В. Дическу 47, 49, шос. Хынчешть 22A – с 13:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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