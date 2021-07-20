Некоторые жители Ботаники и Центра останутся сегодня без света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что 20 июля будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

В это время будут проводиться различные работы по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Индепенденцей 3/1, 12, 12/1, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14A, бул. Траян 14/4 – с 10:00 до 17:30;

бул. Дачия 80/4 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. 31 Августа 123, 127, ул. Букурешть 74, 76, Мария Чеботарь 16, 18, Митрополит Бэнулеску-Бодони 27, Н. Йорга 21, 23, 24, 26 – с 09:20 до 17:00;

Хынчештское шоссе 999 – с 08:00 до 16:00;

ул. Колумна 166 – с 09:10 до 16:20.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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