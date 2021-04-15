Некоторые жители Ботаники и Центра останутся сегодня без света

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Поставщик сообщает, что 15 апреля будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дачия 80/4 – с 10:00 до 17:00;

ул. Аэропорт 5 – с 13:00 до 17:00;

бул. Дачия 4 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Центр:

Хынчештское шоссе 202E, 202C – с 09:10 до 18:00;

ул. Митрополит Петру Мовилэ 17, 17/1, 31 Августа 100 – с 09:20 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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