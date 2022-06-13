Некоторые жители Ботаники и Центра останутся сегодня без электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам.

Ботаника:

Брынкуш, 110, 110B, 110C, 112, Дачия, 13, Дечебал,l 78, 78/1, 78/2, 78/3, 80, 80/1, 82, 82/1, 82/2, 82/5, 84, 99/3, 139, переулок 1 Львов, 66 – частично с 13:00 до 17:00.

Центр:

Аллея Гэрий, 1, 1/1, 3/2, 999, Гагарина, 1, 3, 3/1, 3A, 3C, 5, 5/2, 7A, Мунчешть, 1A, Пьяца Гэрий, 1, 1A, 1/2, 3, Тирасполь, 2, 2/1, 2/1J, 4, 4/1, 6, 11 – частично с 09:00 до 13:00.

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