Некоторые жители Ботаники и Центра останутся сегодня без электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам.

Ботаника:

Гренобле, 120, 120/1, 120/2, 120/3, 149, 157, 157/1, 159, 159/2, 159/3, 161/1, 161/2, 161/3, 161/4, 161/6, 161A, 163/1, 163/2, 163/3, 163/4, 165/1, 165/2, 165/3, 165/4, 9999 – с 08:45 до 16:00.

Центр:

А. Бернардацци, 60-68, 69-97, А. Пушкина, 4, А. Матеевича, 56, М. Эминеску, 1, 7, 9, М. Когэлничану, 63, 53, Влайку Пыркэлаб, 1-5, 11-13, 27-29, 2-18, 26-32 – с 09:20 до 17:20.

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