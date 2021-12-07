Некоторые жители Ботаники и Буюкан останутся во вторник без света

0

“Premier Energy Distribution” сообщает, что 7 декабря будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Градина Ботаникэ, 3, 999, Салкымилор, 22, 22/1-9, 22/2-10, 24, 24/1, 24/2, 24/3 – с 08:45 до 16:45.

Сектор Буюканы:

ул. Г. Александреску, 6, 6/1 – с 09:00 -до 17:00;

ул. Н. Костин, 61/3, 61/5 – с 09:00 до 17:00.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.