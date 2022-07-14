Некоторые жители Ботаники и Буюкан останутся в четверг без света

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Поставщик сообщает, что 14 июля будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Куза-Водэ, 20 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Коробан Василе, 34, 39-45, 42, ул. И. Каллимаки, 1-15, 2-28, О. Гибу, 3, Сучава, 155-167, 156-166, 999, 9001, Сучевица, 20-22, 21, Алба-Юлия, 23, Н. Костин, 53, Парис, 23 – с 09:25 до 19:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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