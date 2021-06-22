Некоторые жители Ботаники и Буюкан останутся сегодня без света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что во вторник, 22 июня, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. А. Пумнул 1A, Гренобле 145A – с 09:00 до 16:20;

бул. Куза-Водэ 1, 1/1, 1/2, 3, 3/2, 5/1, 5/5, 5/7, 7/1, 7/2, Сармизеджетуса 18/1, 18/2, 18/3, 18/4 – с 08:45 до 16:00;

ул. Пандурилор 19 – с 09:00 до 13:00;

ул. Пандурилор 23, 29, 31, 35, 37, 40, 41, 43, 45, 48, 50, 52 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Алуниш 2-12, 7-9, Бисеричий 1-5, 2-16, пер. Бисеричий 10, Драгомирна 36, Хумулешть 15-23, 18-24, Порумбреле 2, 14-50, Рошиорь 15-63, 20-86 – с 09:20 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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