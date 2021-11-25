Некоторые жители Ботаники, Чекан и Рышкановки останутся без света

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О плановых отключениях на четверг, 25 ноября, сообщает поставщик услуги.

В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Четатя Албэ, 2-14, 20, 11-15, 37, Диминеций, 2-46, 27-73, Доробанць, 1-23, 2-8, Елена Алистар, 9A, Л. Думитриу, 1-5, 20, 21, 23, 35/1, Мунчешть, 94-104, 160, Плаюлуй, 9, 9A, 9/2, Скутарь, 2-10, 3-11 – с 08:45 до 16:00.

Сектор Чеканы:

ул. Алчедар, 1, 2-4, ул. А. Избаш, 1-47, 14-40, Арионешть, 2-6, Колоница, 2-4, 3-7, 74-82, 108-192, 77-175, пер. Колоница, 1-3, 2, Хайдукул Бужор, 53-69, 78-104, Н.М. Спэтару, 1A, пер. Н.М. Спэтару, 1-9, Тырговиште, 1-25, 6-46, Транснистрия, 3, Вадул-луй-Водэ, 9, 31/2, 99, 100, 100A, 105-127, 155, 120, 144-146, 162-196, 888, 999, 7777, 9999 – с 09:05 до 16:30.

Сектор Рышкановка:

ул. Д. Рышкану, 7 – с 09:00 до 17:00.

1 пер. Флорэрий, 4 – с 08:00 до 16:00.

Отключения электроэнергии ожидаются также и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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