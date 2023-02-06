Некоторые жители Ботаники, Центра и Чекан временно останутся без электричества

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.
Так, временно обесточенными сегодня окажутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам.
Ботаника:
Христо Ботева, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 6, блоки 1, 2, 3, 8, Индепенденцей, 1, Малина Маре, 41-49, 48-50, Тудор Стришка, 6, 8, 8/1, 8/1 бл. 1C – частично с 09:00 до 13:00.
Христо Ботева, 2, 9999 – частично с 13:00 до 17:00.
Центр:
Лакулуй, 2, Валя Дическу, 13-19, 48-64, Василе Александри, 6-8, 13-51 – частично с 09:30 до 17:30.
Галац, 44, Друмул Скиноасей, 3, 3A – частично с 09:20 до 17:20.
Чеканы:
Профессор Ион Думенюк, 16, 18, 20, 22 – частично с 09:05 до 13:00.
Будешть, 2, 333, 37, 9999, Каля Дачилор, 3-11, 4-38, 54, 62-110, 824, Ероий Нямулуй, 3-13, 23-71 – частично с 13:10 до 17:00.
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