Некоторые жители Ботаники, Буюкан и Центра временно останутся без электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, временно обесточенными сегодня окажутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам.

Ботаника:

Грэдина Ботаникэ, 12, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5C, 18/1, 20, 999, Сармизеджетуса, 92, 94/1, 94/5, 96, 96/2, 96/3 – частично с 09:00 до 13:00.

Буюканы:

Коробан Василе, 34, 39-45, 42, И. Каллимаки, 1-15, 2-28, О. Гибу, 3, Сучава, 155-167, 156-166, 999, 9001, Сучевица, 20-22, 21, Алба-Юлия, 23, Н. Костин, 53, Парис, 23 – частично с 09:25-19:00.

Центр:

31 Августа, 89-105, 94, М. Эминеску, 46 – частично с 09:20 до 17:20.

Адвокат Еуджения Крушеван, 4-16, Бужорилор, 11, Чирешилор, 55-77, 68-90, Друмул Виилор, 26, 26/1, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 28A, 30/2, 43, 43/1, Миорица, 13, Митрополит Гурие Гросу, 11/2, 13/2, 14, 26, 34/1, 36, 36/1, 36/2, 37, 37/1, 37/2, 38, Тимиш, 50/3, Василе Келтуялэ, 8, 13, 24, 40 – частично с 13:00 до 17:00.

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