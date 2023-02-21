Чебан: В знак солидарности некоторые госучреждения и муниципальные здания будут подсвечены в цвета украинского флага

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23 и 24 февраля Водонапорная башня, Триумфальная арка, сквер Кафедрального собора и аллея Григоре Виеру будут освещены в цвета государственного флага Украины. Об этом сообщил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан, отметив, что этим муниципалитет ещё раз продемонстрирует свою солидарность с украинским народом.

Примария также организует выставку «Дети за мир», которая откроется в здании столичной администрации.

– Молдова приняла наибольшее количество беженцев из Украины, и мы посчитали важным ещё раз выразить свою солидарность с украинским народом через творчество наших детей, а также выступить с призывом к миру. Я лично, мои коллеги, сотрудники примёрии, жители столицы и все граждане выступаем за мир в нашей стране и во всём мире. Это самое большое желание, и мы должны сделать всё, чтобы был мир, – подчеркнул Ион Чебан.

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