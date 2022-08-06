Некоторые улицы в центре столицы перекроют на следующей неделе. Транспорт перенаправят

Некоторые улицы в центре столицы перекроют на следующей неделе. Транспорт перенаправят

Примария муниципия Кишинёв сообщает, что с 11 по 22 августа будет перекрыто дорожное движение по улице Букурешть, в периметре улиц Измаил и Чуфля, а также на улице Льва Толстого (на одной из полос), в периметре улиц Алексея Щусева и Букурешть.

Ограничения связаны с ремонтом инженерных сетей.

В связи с этим общественный транспорт будет ездить следующим образом:

Троллейбусы:

  • №17: бул. Дачия, ул. Чуфля, бул. Константин Негруцци и далее по установленному маршруту.
  • №28: М. Г. Бэнулеску-Бодони, 31 Августа, Ал. Пушкин, бул. Штефана чел Маре, бул. Константин Негруцци и далее по установленному маршруту. Обратно: бул. Константин Негруцци, бул. Штефана чел Маре, Ал. Пушкин и далее по установленному маршруту.
  • №34: бул. Штефана чел Маре, Чуфля, разворот на улице Чуфля и далее по установленному маршруту.

Автобусы:

  • №23: бул. Дачия, ул. Чуфля, бул. Константин Негруцци, разворот на кольцевой развязке К. Негруцци, бул. Константин Негруцци, Чуфля и далее по установленному маршруту.

В этот период (с 11 по 22 августа) также будет приостановлено движение на улице Михая Эминеску, на участке между улицами Алексея Щусева и Букурешть.

С 8 по 21 августа будет приостановлено движение по ул. Болгарской, на участке между улицей 31 Августа и бульваром Штефана чел Маре.

Муниципальные службы приносят гражданам извинения за причинённые неудобства. Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать временные указатели или объезжать указанные зоны.

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