Некоторые улицы Кишинёва перекрыты из-за визита председателей парламентов стран NB8

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Председатели парламентов восьми стран Балтии и Северной Европы находятся с визитом в Республике Молдова. В этой связи движение на некоторых улицах столицы приостановлено, а доступ к некоторым зонам временно ограничен.

Так, с 30 мая по 1 июня временно ограничен доступ в периметре следующих улиц:

Площадь Великого национального собрания (вход свободный с 1 июня, 14:00);

Сквер «Штефан чел Маре» (вход свободный с 1 июня).

Сквер Кафедрального собора (вход свободный с 1 июня);

бул. Штефана чел Маре, периметр улиц Чуфля-Михай Витязул;

ул. Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони, периметр улиц М. Дософтей-Букурешть;

ул. Вероника Микле, периметр улиц М. Г. Бэнулеску-Бодони-А. Пушкина;

ул. Влайку Пыркэлаб, периметр улиц Колумна-Букурешть;

ул. Сфатул Цэрий, периметр улиц М. Дософтей-Букурешть;

ул. Марии Чеботарь, периметр улиц М. Дософтей-Букурешть;

ул. 31 Августа, периметр улиц Сфатул Цэрий-А. Пушкина;

ул. Николае Йорга, периметр улиц 31 Августа-Букурешть;

ул. М. Варлаам, периметр улиц А. Пушкина-М. Еминеску;

ул. А. Пушкина, периметр улиц М. Варлаам-Букурешть.

Также будут временно прекращены любые ремонтные работы по периметру указанных улиц, пишет realitatea.md.

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