Некоторые улицы Кишинёва перекрыты из-за визита председателей парламентов стран NB8

Некоторые улицы Кишинёва перекрыты из-за визита председателей парламентов стран NB8

Председатели парламентов восьми стран Балтии и Северной Европы находятся с визитом в Республике Молдова. В этой связи движение на некоторых улицах столицы приостановлено, а доступ к некоторым зонам временно ограничен.

Так, с 30 мая по 1 июня временно ограничен доступ в периметре следующих улиц:

  • Площадь Великого национального собрания (вход свободный с 1 июня, 14:00);
  • Сквер «Штефан чел Маре» (вход свободный с 1 июня).
  • Сквер Кафедрального собора (вход свободный с 1 июня);
  • бул. Штефана чел Маре, периметр улиц Чуфля-Михай Витязул;
  • ул. Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони, периметр улиц М. Дософтей-Букурешть;
  • ул. Вероника Микле, периметр улиц М. Г. Бэнулеску-Бодони-А. Пушкина;
  • ул. Влайку Пыркэлаб, периметр улиц Колумна-Букурешть;
  • ул. Сфатул Цэрий, периметр улиц М. Дософтей-Букурешть;
  • ул. Марии Чеботарь, периметр улиц М. Дософтей-Букурешть;
  • ул. 31 Августа, периметр улиц Сфатул Цэрий-А. Пушкина;
  • ул. Николае Йорга, периметр улиц 31 Августа-Букурешть;
  • ул. М. Варлаам, периметр улиц А. Пушкина-М. Еминеску;
  • ул. А. Пушкина, периметр улиц М. Варлаам-Букурешть.

Также будут временно прекращены любые ремонтные работы по периметру указанных улиц, пишет realitatea.md.

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