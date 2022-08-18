Некоторые столичные улицы перекроют на несколько дней: меняется маршрут автобуса №19

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Примария Кишинёва сообщает, что с 19 по 22 августа будет приостановлено движение по бул. Куза-Водэ, на участке между бул. Дачия и ул. Сармизеджетуса.

Маршрут автобуса №19 будет временно изменён:

Туда: улица Сармизеджетуса – улица Буребиста – бул. Дачия – бул. Куза-Водэ и далее по установленному маршруту;

Обратно: бул. Куза-Водэ – бул. Дачия – улица Буребиста – улица Сармизеджетуса и далее по установленному маршруту.

Также с 24 по 28 августа будет приостановлено движение на улице Александру Хашдеу, на участке между улицами Сф. Иоан Ботезаторул и Кожокарилор.

А в эти выходные, 20-21 августа, будет частично приостановлено движение по бул. Штефана чел Маре, на пересечении с улицей Тигина (по направлению к К. Негруцци).

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