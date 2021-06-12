Некоторые столичные преторы могут лишиться своих постов до конца года

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Возможность такого развития событий обозначил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан в интервью Sputnik Молдова.

Так, он отметил, что некоторые чиновники работают недостаточно хорошо, и подчеркнул, что это недопустимо.

Я говорил ранее, что мы будем отказываться от услуг тех, кто работает плохо, тех, кого обоснованно подозревают в коррупции или злоупотреблении служебным положением. Так, до конца года могут состояться конкурсы на должности преторов. Именно преторы являются ответственными за то, что происходит в секторах. Сейчас у каждого из них в управлении находятся десятки проектов. Некоторые справляются лучше, некоторые – хуже. Несмотря на проверки, комиссии по контролю, рабочие группы и прочее, не все еще привыкли работать качественно, – заметил градоначальник.

Напомним, осенью прошлого года был отправлен в отставку претор сектора Ботаника Борис Препелицэ. Временно исполняющей обязанности претора была назначена сотрудник кабинета примара Диана Губа.

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